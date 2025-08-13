Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Täter entwendet Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Northeim (ots)

37154 Northeim, Neue Straße, Dienstag, 12.08.2025, 17.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagnachmittag betrat ein bislang unbekannter Mann im Beisein einer unbekannten Frau ein Lebensmittelgeschäft in der "Neue Straße" in Northeim. Der unbekannte Mann bat den 51-jährigen Ladeninhaber 400,00 Euro in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Während des Wechselns entnahmt der unbekannte Mann unmittelbar dem 51-jährigen Geschädigten das Geld aus der Hand und verließ mit der unbekannten Frau das Geschäft in unbekannte Richtung.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50 Jahre alt - ca. 185cm groß - Helles T-Shirt - schwarze Hose - Mütze - umgehängte Brille

Die weibliche Begleitung konnte wie folgt beschrieben wurde:

- ca. 50 Jahre alt - Sonnenbrille und heller Hut - Sommerkleid - gestreifte Umhängetasche

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

