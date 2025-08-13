POL-NOM: Unbekannter Täter entwendet Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Northeim (ots)
37154 Northeim, Neue Straße, Dienstag, 12.08.2025, 17.15 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Am Dienstagnachmittag betrat ein bislang unbekannter Mann im Beisein einer unbekannten Frau ein Lebensmittelgeschäft in der "Neue Straße" in Northeim. Der unbekannte Mann bat den 51-jährigen Ladeninhaber 400,00 Euro in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Während des Wechselns entnahmt der unbekannte Mann unmittelbar dem 51-jährigen Geschädigten das Geld aus der Hand und verließ mit der unbekannten Frau das Geschäft in unbekannte Richtung.
Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:
- ca. 50 Jahre alt - ca. 185cm groß - Helles T-Shirt - schwarze Hose - Mütze - umgehängte Brille
Die weibliche Begleitung konnte wie folgt beschrieben wurde:
- ca. 50 Jahre alt - Sonnenbrille und heller Hut - Sommerkleid - gestreifte Umhängetasche
Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
