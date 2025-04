Polizei Münster

POL-MS: Auf der Autobahn uriniert - Polizeikontrolle entlarvt Waffen- und Cannabisbesitz

Münster, Gelsenkirchen (ots)

Unter anderem illegale Waffen, Cannabis in Tütchen, Bargeld in dealer-typischer Stückelung, mehrere Mobiltelefone und eine Feinwaage haben Polizisten am frühen Sonntagmorgen (27.04., 04:15 Uhr) bei der Kontrolle eines Fahrzeugs auf der Autobahn 2 bei Gelsenkirchen gefunden.

Den Beamten der Autobahnpolizei Münster fiel der BMW auf, weil er auf dem Seitenstreifen der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen stand. Der Beifahrer urinierte neben dem Wagen gegen die Schutzplanke. Um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, wiesen die Polizisten die BMW-Besatzung an, dem Streifenwagen zu folgen. Zunächst fuhr der Fahrer hinter den Polizisten her, beschleunigte dann stark und versuchte über den Rastplatz "Resser Mark" zu fliehen. Auf dem Rastplatz konnten die Polizisten den 19-jährigen deutschen Fahrer und seinen 24-jährigen Beifahrer mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit aus Gelsenkirchen jedoch stellen.

Bei einer Kontrolle fanden die Münsteraner Beamten gemeinsam mit Kräften aus Gelsenkirchen die oben genannten Gegenstände und beschlagnahmten diese. Ob die Männer mehr als die gesetzlich erlaubte Menge Cannabis mit sich führten, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Männer erwartet nun Strafanzeigen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffen- und Konsumcannabisgesetz und eine Ordnungswidrigkeit, weil sie auf dem Standstreifen gehalten hatten, ohne dass ein Notfall vorlag.

