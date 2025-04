POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer an der Wilkinghege Polizei sucht Radfahrer

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (24.04., 15:40 Uhr) und Freitag (25.04., 7:00 Uhr) in die Baustelle eines Dachbodenausbaus in der Weißenburgstraße in Münster eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über ein Baugerüst in den Baustellenbereich ein und ...

mehr