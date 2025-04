Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Dachbodenbaustelle im Geistviertel- Baustellenequipment gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (24.04., 15:40 Uhr) und Freitag (25.04., 7:00 Uhr) in die Baustelle eines Dachbodenausbaus in der Weißenburgstraße in Münster eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über ein Baugerüst in den Baustellenbereich ein und entwendeten dort Elektrogeräte und Werkzeug. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können und bittet sie, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell