Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter fordert unter Vorhalt eines Hammers Auto - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (27.04., 20:35 Uhr) an der Friedrich-Ebert-Straße ein Ehepaar mit einem Hammer bedroht und deren Fahrzeug gefordert. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben der 80-jährigen Frau und ihres 86-jährigen Mannes befanden sie sich gemeinsam mit ihrer 20-jährigen Enkelin auf einem Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße, als ein unbekannter Mann ihren Fahrzeugschlüssel forderte. Der Unbekannte hielt dabei in drohender Weise einen Hammer in seiner Hand. Er forderte außerdem, dass die 20-Jährige in das Auto steigen und losfahren solle. Als das Trio seinen Forderungen nicht nachkam, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Hafen.

Sie beschreiben den Tatverdächtigen als circa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und mit einer Glatze. Er soll ein "deutsches" Erscheinungsbild gehabt haben, akzentfrei Deutsch gesprochen haben und etwas dicker gewesen sein. Zur Tatzeit soll er einen grauen Pullover, eine Jogginghose und einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

