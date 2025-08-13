Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit endet in Handgreiflichkeit

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bergmühlenweg, Dienstag, 12.08.2025, 16.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Freibad im Bergmühlenweg in Northeim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Mann und einer 19-jährigen Frau. Im Verlauf des Streitgespräches schlug der Mann der jungen Frau mit der Hand ins Gesicht und beleidigte sie. Eine medizinische Versorgung der Frau war nicht erforderlich. Die genauen Hintergründe des Streites sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die 19-jährige Frau verließ schließlich freiwillig die Örtlichkeit.

Gegen den 40-jährigen Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell