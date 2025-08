Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall auf nasser Fahrbahn

Etterwinden (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr Donnerstagmittag auf der Landstraße zwischen Ruhla und Etterwinden. In einer leichten Rechtskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen einen entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto in der Folge noch gegen den Lkw-Anhänger. Glücklicherweise blieben die Beteiligten unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch der Lkw samt Anhänger wurde beschädigt.

