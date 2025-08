LPI-SHL: Berauschte E-Scooter-Fahrerin

Hildburghausen (ots) - Ein 67-jähriger Autofahrer wollte Donnerstagvormittag von der Dammstraße in Hildburghausen geradeaus über die Coburger Straße in die Wiesenstraße fahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 62-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenprall bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Rückfragen ...

mehr