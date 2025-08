LPI-SHL: Vorfahrtsberechtigte übersehen

Oberhof (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen eine grüne Simson S51 von einem Parkplatz in der Straße "Am Harzwald" in Oberhof. Das Moped war mittels eines Schlosses gesichert. Es gibt Hinweise, dass das Kleinkraftrad gegen 0:40 Uhr gestohlen wurde, diese müssen allerdings noch weiter überprüft werden. Die Simson hat einen Wert von etwa 4.000 Euro. ...

