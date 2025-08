Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped vom Parkplatz entwendet

Oberhof (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen eine grüne Simson S51 von einem Parkplatz in der Straße "Am Harzwald" in Oberhof. Das Moped war mittels eines Schlosses gesichert. Es gibt Hinweise, dass das Kleinkraftrad gegen 0:40 Uhr gestohlen wurde, diese müssen allerdings noch weiter überprüft werden. Die Simson hat einen Wert von etwa 4.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Mopeds geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0197745/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

