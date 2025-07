LPI-SHL: Personen auf dem Dach

Suhl (ots) - Im Laufe des Mittwochs riefen Betrüger mehrere Senioren in und um Suhl am Telefon an. Sie gaben sich als Verkehrspolizisten aus und versuchten mit der Masche, dass ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht hätte an Bargeld zu gelangen. Alle Angerufenen reagierten richtig - sie erkannten den Betrugsanruf und beendeten die Gespräche, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam. Seien auch Sie ...

