LPI-SHL: Betrüger riefen an, aber ohne Erfolg

Zella-Mehlis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begaben sich bislang unbekannte Täter in den umzäunten Außenbereich eines Baumarktes in der Talstraße in Zella-Mehlis. Sie schufen die Voraussetzungen, um leichter von innen nach außen über den Zaun zu gelangen, entwendeten jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nichts. In die Räumlichkeiten des Baumarktes drangen die Unbekannten nicht ein. Vermutlich ...

mehr