Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch(sversuch) - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begaben sich bislang unbekannte Täter in den umzäunten Außenbereich eines Baumarktes in der Talstraße in Zella-Mehlis. Sie schufen die Voraussetzungen, um leichter von innen nach außen über den Zaun zu gelangen, entwendeten jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nichts. In die Räumlichkeiten des Baumarktes drangen die Unbekannten nicht ein. Vermutlich dieselben Täter verschafften sich in dieser Nacht gewaltsam Zutritt zu einem auf dem Parkplatz des Baumarktes abgestellten Imbisswagen. Sie durchsuchten den Wagen und entwendeten Lebensmittel (Bratwürste) im Wert von ca. 70 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl.

