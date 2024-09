Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Linienbus

Mainz, Rheinallee (ots)

Am Samstag, den 22.09.24 gegen 13:10 Uhr, kam es auf der Rheinallee in in Fahrtrichtung Mainz-Mombach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Linienbus. Der 57jährige Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Der Fahrradfahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Rheinallee in Fahrtrichtung Mainz-Mombach. Auf Höhe der Rheinallee 10 überquert der Radfahrer, aus bisher ungeklärter Ursache, plötzlich und unvermittelt den linken Fahrstreifen und kollidiert dann seitlich mit dem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Linienbus. Der 28jährige Busfahrer leitet sofort eine Vollbremsung ein. Der Radfahrer stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu. Das Fahrrad (Rennrad) wird hierdurch beschädigt, am Linienbus wird eine Seitenscheibe durch die Kollision entglast. Der Fahrradfahrer wird ins Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste bleiben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Rheinallee in Fahrtrichtung Mainz-Mombach voll sowie in Fahrtrichtung Mainz-Innenstadt einspurig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

