POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Mainz (ots) - Am Sonntag, den 08.09.2024 gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in Budenheim ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Fahrradfahrer wurde beim Überqueren der Mainzer Landstraße in Höhe der Straße "In den 14 Morgen" von einem 79-jährigen Autofahrer erfasst, der die Mainzer Landstraße aus Richtung Mainz kommend in Richtung Budenheim befuhr. Der Radfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Trotz sofortiger ...

