LPI-SHL: Unfallverursacher noch festgestellt

Hildburghausen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen verlor eine 16-jährige Mopedfahrerin auf der regennassen Landstraße zwischen Hildburghausen und Gerhardtsgereuth die Kontrolle über ihre Simson. Sie rutschte in einer Kurve weg, stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungswagen brachte die Jugendliche zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Moped entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

