Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verfolgungsfahrt

Schmalkalden (ots)

Dienstagabend wollten Beamte der Suhler Einsatzunterstützung einen Zweiradfahrer in Mittelstille kontrollieren. Doch statt den Anhaltesignalen zu folgen, gab der Fahrer Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, die über Nebenstraßen in Mittelstille, über die Suhler Straße und schließlich bis nach Schmalkalden führte. Der Motorradfahrer überfuhr zwei Ampelkreuzungen bei Rot und raste zudem über einen stark frequentierten Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Näherstiller Straße. Der Fahrer dachte noch immer nicht ans Anhalten und fuhr weiter über den Hedwigsweg. Er wollte eine Fußgängertreppe hochfahren, blieb dabei jedoch hängen, stürzte und flüchtete zu Fuß. Er versteckte sich in einem Gebüsch, konnte aber von den Beamten gesehen und ergriffen werden. Die Polizisten stellten fest, dass am Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Zudem fanden sie bei dem Mann Betäubungsmittel. Eine Blutentnahme im Klinikum und mehrere Anzeigen waren die Folge.

