LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis dafür mit Alkohol

Suhl (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag beschädigten bislang unbekannte Täter den Außenspiegel eines in der Rimbachstraße in Suhl geparkten grauen Mazdas. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0195510/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

