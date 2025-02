Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag ist im Stadtgebiet mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Auf dem Stiftsplatz findet eine parteipolitische Veranstaltung statt, gleichzeitig wurde eine Versammlung gegen diese Veranstaltung angekündigt.

Die Versammlung beginnt um 16 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Es ist ein Aufzug durch die Innenstadt (Bahnhofstraße - Eisenbahnstraße - Marktstraße - Schillerstraße) zum Schillerplatz angemeldet, dort findet eine Abschlusskundgebung statt. Die parteipolitische Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

Die Polizei ist Garant für Recht und Sicherheit und nimmt eine neutrale Rolle ein. Auftrag der Polizei ist es, die friedliche Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten sowie die störungsfreie Teilnahme an der parteipolitischen Veranstaltung zu ermöglichen. Die Polizei wird alle ihr zur Verfügung stehenden taktischen und rechtlichen Mittel ausschöpfen, um ein bestmögliches Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Das Polizeipräsidium Westpfalz steht hierzu im engen Austausch mit der Stadt Kaiserslautern als Versammlungsbehörde. In Absprache mit der Stadtverwaltung wird es an bestimmten Stellen Zufahrtssperren geben.

Die Einsatzleitung setzt auf eine aktive und zielgerichtete Kommunikation, gleichwohl werden die Beamten konsequent Straftaten verfolgen und frühzeitig einschreiten. Kräfte des Polizeipräsidium Westpfalz sowie des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik werden im Einsatz sein.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass am Freitag der öffentliche Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz bestreikt wird. Auch Busverbindungen in Kaiserslautern sind davon betroffen. Informieren Sie sich rechtzeitig über Fahrplanänderungen.

Unter https://x.com/Polizei_KL und https://s.rlp.de/whatsapp-westpfalz informiert das Polizeipräsidium Westpfalz am Freitag über Einsatz und Verkehr. |erf

