POL-PPWP: Fahrzeug gerät in Brand

Kaiserslautern (ots) - Diebe waren in der Nacht zu Mittwoch in der Hasenstraße aktiv. Am Morgen meldete eine Anwohnerin, dass unbekannte Täter in ihren Pkw eingedrungen sind und diesen durchsucht haben. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter den Fahrzeugschein sowie eine unbekannte Menge Münzgeld mit, das im Innenraum lag. Den Mazda CX5 hatte die Halterin am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Straße ...

