POL-PPWP: Gestohlener Bagger aufgefunden

Kaiserslautern (ots) - Rettungskräfte rückten am Mittwochabend in die Straße "Am Waldschlößchen" aus, da dort ein Fahrzeug brannte. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Seat Arona zu löschen. Dennoch wurde eine Fensterscheibe eines Wohnhauses durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der Seat ist nicht mehr fahrbereit. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

