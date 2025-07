LPI-SHL: Pkw beschädigt

Dönges (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Sonntagabend, 21:00 Uhr, bis Montagmorgen, 09:00 Uhr, an zwei in der Frauenseer Straße in Dönges geparkten Autos zu schaffen. Von einem abgemeldeten grauen BMW traten die Unbekannten einen Außenspiegel ab. Ein weiterer roter BWM wurde massiv beschädigt. Die Täter traten auch hier die Außenspiegel ab, schlugen Dellen in die Motorhaube und ritzten mehrere ...

mehr