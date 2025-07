Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autos stark beschädigt - Zeugen gesucht

Dönges (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Sonntagabend, 21:00 Uhr, bis Montagmorgen, 09:00 Uhr, an zwei in der Frauenseer Straße in Dönges geparkten Autos zu schaffen. Von einem abgemeldeten grauen BMW traten die Unbekannten einen Außenspiegel ab. Ein weiterer roter BWM wurde massiv beschädigt. Die Täter traten auch hier die Außenspiegel ab, schlugen Dellen in die Motorhaube und ritzten mehrere Hakenkreuze in den Lack bzw. die Windschutzscheibe. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0194335/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

