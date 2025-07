LPI-SHL: In Leitplanke gekracht

Suhl (ots) - Montagnachmittag packte ein 23-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Hufelandstraße in Suhl alkoholische Getränke und Lebensmittel in seinen mitgeführten Rucksack sowie seine Hose. Ohne zu bezahlen, verließ der Mann den Markt und wurde am Ausgang von einem Mitarbeiter gestoppt. Zum Vorschein kamen Waren im Wert von etwa 20 Euro. Den Ladendieb erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

