LPI-SHL: Über 0,5 Promille

Breitungen (ots) - Sonntagvormittag gegen 10:00 Uhr setzten bislang unbekannte Täter eine Papiermülltonne beim Kulturhaus in der Salzunger Straße in Breitungen in Brand. Die Tonne brannte vollständig aus und durch die Flammen wurde eine danebenstehende Restmülltonne ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Brandlegung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 ...

mehr