Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst Hausverbot, später Gewahrsam

Meiningen (ots)

Sonntagabend betrat ein 44-Jähriger ein Café am Markt in Meiningen. Da er nichts bestellte, bat ihn die Mitarbeiterin schließlich das Geschäft zu verlassen. Der Mann kam der Bitte nicht nach, sondern begab sich hinter den Tresen, nahm sich ohne zu Bezahlen selbst ein Wasser, trank es aus und warf die Flasche durch den Raum. Er reagierte aggressiv und weigerte sich weiterhin das Café zu verlassen. Ein herbeigerufener Zeuge brachte ihn dann nach draußen, wobei er sich durch die Gegenwehr des 44-Jährigen leicht verletzte. Der unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Täter erhielt ein Hausverbot. Als die Polizisten später am Abend aufgrund der Meldung über Sachbeschädigungen an Lebensmittelautomaten am Markt in Meiningen erneut gerufen wurden und auf den alkoholisierten und berauschten 44-jährigen als mutmaßlichen Täter stießen, kam dieser zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell