POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2506100

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Samstag, 21. Juni 2025, drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in das Gebäude einer Grundschule an der Kuhstraße in Langenberg ein. Hierbei gelangten sie nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen vermutlich gegen 3:55 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Büro des Schulleiters. Ob etwas entwendet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht festgestellt werden. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher unerkannt. Es entstandt ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Sonntagabend, 22. Juni 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Geschäftsräume eines sozialen Dienstes an der Graf-Adolf-Straße. Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, wie ein Mann gewaltsam in die Büros eingedrungen war und folgerichtig die Polizei alarmiert. Die Polizistinnen und Polizisten konnten den polizeich bereits erheblich in Erscheinung getretenen 17-Jährigen noch im Objekt stellen. Bei der Festnahme widersetzte sich der Jugendliche zunächst, konnte dann jedoch in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht werden. Hier widersetzte sich der aus Guinea stammende 17-Jährige erneut den Anweisungen der Polizei und griff die Beamtin sowie den Beamten an wodurch diese leicht verletzt wurden.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der Jugendliche, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Nacht auf Montag, 23. Juni 2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Spielothek am Benninghofer Weg in Mettmann. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen schlugen gegen 3:05 Uhr zwei bisher unbekannte Männer, die zuvor mit einem Auto vor die Spielothek gefahren waren, mit einem Gullydeckel den verglasten Zugangsbereich ein. Anschließend brachen sie mehrere Spielautomaten auf, entwendeten Bargeld und flohen in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Samstagabend, 21. Juni 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Elektronikbaufirma an der Rheinischen Straße in Haan. Gegen 23:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Fabrikationsräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten sie unter anderem einen Autoschlüssel eines innerhalb des Gebäudes abgestellten Firmenwagens. Hiermit beschädigten sie bei ihrer Flucht das Hauptzufahrtstor und ließen das stark im Frontbereich deformierte Auto im Eingangsbereich stehen. Anschließend flohen sie unerkannt in unbekannte Richtung. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Freitagmittag, 20. Juni 2025, bis Samstagvormittag, 21. Juni 2025, drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in die Verkaufsräume eines Dekorationsgeschäftes an der Hauptstraße in Langenfeld ein. Hierzu schlugen sie mit einer vor den Räumlichkeiten abgestellten Statue gewaltsam die Scheibe ein und drangen so in die Verkaufsräume ein. Der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher durchsuchten das Geschäft nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen neben mehreren hundert Euro Wechselgeld auch diverse Waren sowie Elektronikartikel. Anschließend flohen der oder die Täterinnen oder Täter unerkannt vermutlich auf dem Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte nicht abschließend verfiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell