POL-ME: Exhibitionist entblößt sich vor 32-Jähriger - 2506098

Monheim am Rhein (ots)

Am Sonntagnachmittag, 22. Juni 2025, entblößte sich in Monheim am Rhein ein Mann vor einer 32-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:40 Uhr hielt sich eine 32-Jährige auf dem Balkon einer Wohnung an der Charlottenburger Straße auf, als sie vor dem Mehrfamilienhaus einen älteren Mann beobachtete, der sexuelle Handlungen an sich durchführte.

Auf Ansprache reagierte dieser zunächst nicht. Erst als die Geschädigte ihn aufforderte, sich von dem Haus zu entfernen, wandte er sich zu Fuß in Richtung "Haus der Chancen".

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Einsatzkräften konnte der Exhibitionist im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- 60 bis 70 Jahre alt - weiße oder graue Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil, trug eine rote Jacke

Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

