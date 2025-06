Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer abgebrannt - Polizei ermittelt - 2506095

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein sind in der Nacht auf Sonntag (22. Juni 2025) mehrere Müllcontainer abgebrannt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 4:15 Uhr wurde die Polizei von der Feuerwehr über einen Brandeinsatz an der Grunewaldstraße informiert. Als die Kräfte der Polizei vor Ort eintrafen, war die Feuerwehr bereits mit dem Löschvorgang beschäftigt. Es konnte allerdings nicht mehr verhindert werden, dass gleich vier an der Hausnummer 6 auf einem dafür vorgesehenen Platz abgestellte große Plastikcontainer abbrannten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von rund 1.000 Euro.

Laut Feuerwehr bestand keine Gefahr für die angrenzenden Wohnhäuser. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde - konkrete Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bislang aber keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grunewaldstraße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

