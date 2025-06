Polizei Mettmann

POL-ME: Bei "Wheelie" gestürzt: 16-jähriger Enduro-Fahrer schwer verletzt - 2506094

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

In Velbert ist am Samstagabend (21. Juni 2025) ein 16 Jahre junger Motorradfahrer nach einem waghalsigen Fahrmanöver gestürzt. Hierbei wurde der Jugendliche schwer verletzt.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der 16-Jährige gegen 18:10 Uhr mit seiner Enduro über die Straße "Waldweg" in Velbert gefahren, als er auf Höhe der Hausnummer 11 aufgrund eines von ihm durchgeführten "Wheelies" die Kontrolle verlor und ohne Fremdeinwirkung zu Boden stürzte.

Hierbei wurde der Jugendliche schwer am Fuß verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell