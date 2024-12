Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Täter stehlen bei Einbruch in Einfamilienhaus Goldring - Hinweise auf zwei Personen in Tatortnähe - Polizei sucht Zeugen

Wahlstedt (ots)

Am Dienstag (03.12.2024) ist es zwischen 18.20 Uhr und 19.10 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Holt gekommen. Gestohlen wurde ein Goldring.

Der oder die Täter drangen im genannten Tatzeitraum gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie einen Goldring. Weiteres Stehlgut war bei Anzeigenaufnahme nicht bekannt.

Erste Ermittlungen am Tatort und in der Nachbarschaft weisen auf zwei männliche Personen hin. In diesem Zusammenhang werden Hinweise erbeten, wer gegebenenfalls weitere Hinweise zu zwei männlichen Personen geben kann, die sich in Tatortnähe aufgehalten hatten. Auf einer Videoaufnahme sind zwei männliche Personen bereits um 17.47 Uhr erfasst worden. Demnach wird in diesem Zusammenhang nach zwei Personen mit einer Größe von ca. 180 cm gesucht. Beide waren dunkel gekleidet und hatten Kopfbedeckungen. Mitgeführt wurde durch die beiden eine grüne Tasche.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell