Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatz mit dem Polizeihubschrauber: Polizei fasst mutmaßliche Autoaufbrecher - 2506092

Wülfrath (ots)

In Wülfrath hat die Polizei am frühen Samstagmorgen (21. Juni 2025) zwei mutmaßliche Autoaufbrecher gefasst. An dem Einsatz war neben einem Personenspürhund auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 4 Uhr morgens stellten Polizisten im Rahmen ihrer Streife an der Mettmanner Straße einen verdächtigen schwarzen BMW fest. Als der Fahrer des BMW den Streifenwagen bemerkte, gab dieser plötzlich Gas und fuhr in hohem Tempo davon, wobei der Fahrer das Licht seines Autos ausschaltete. Der BMW-Fahrer flüchtete anschließend in hohem Tempo quer durch Wülfrath, ehe er sich mit seinem Wagen an einem Absperrpfosten sowie einem erhöhten Bürgersteig am Metzgeshauser Weg festfuhr.

Daraufhin sprangen gleich vier Personen aus dem Fahrzeug und liefen davon. Die hinterher eilenden Polizeibeamten konnten zunächst einen von ihnen einholen und festnehmen. Bei ihm handelte es sich um einen 19 Jahre alten Serben.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellten die Polizeibeamten in dem BMW mehrere Koffer mit Werkzeugen und Maschinen sicher, die augenscheinlich kurz zuvor in Wülfrath an der Heinrich-Heine-Straße aus einem Handwerkerfahrzeug entwendet worden waren.

Die Polizei setzte zur Fahndung nach den drei übrigen Fahrzeuginsassen und mutmaßlichen Dieben nun auch einen Polizeihubschrauber und einen Personenspürhund ein - letztlich mit Erfolg: So konnte gegen 5:45 Uhr ein weiterer Tatverdächtiger, ein 32-jähriger Serbe, gestellt werden.

Auch er wurde festgenommen und mit seinem vermeintlichen Mittäter zur Wache gebracht. Gegen das Duo wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zu den anderen beiden Personen aus dem Auto dauern an. Ob die Tatverdächtigen mit weiteren Kfz-Aufbrüchen und Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen im Kreis Mettmann in Verbindung gebracht werden können, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell