POL-DO: Verkehrsunfall mit einer E-Bike-Fahrerin in Lünen - 58-Jährige wird lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0531 Nach einem Raub in einer Wohnung in der Leuthardstraße in Dortmund-Mitte am Sonntagnachmittag des 16. Juni sucht die Polizei Zeugen. Ersten Angaben der 87-jährigen Dortmunderin zufolge hatte es gegen 16:35 Uhr an der Tür ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklingelt. Sie öffnete die Tür in der Annahme, dass ihr Enkel sie ...

