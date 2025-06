Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist am Spielplatz: Polizei ermittelt - 2506097

Hilden (ots)

In Hilden hat sich am Samstag (21. Juni 2025) ein bislang noch nicht bekannter Täter auf einem Spielplatz Kindern in Scham verletzender Weise gezeigt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Zur Mittagszeit hatte sich ein Hildener gemeinsam mit seinem 4 Jahre alten Kind auf dem Kinderspielplatz im Stadtwald nahe der "Pfannkuchenstube" ("Im Loch") aufgehalten. Hierbei war dem Vater zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr ein Mann aufgefallen, der völlig nackt am Waldrand stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Der Vater sprach den Mann an, der nun angab, lediglich uriniert zu haben, ehe er seine Sachen anzog und anschließend durch den Wald flüchtete. Gegen 15:30 Uhr brachte der Hildener den Vorfall in der Hildener Polizeiwache zur Anzeige. Hierbei gab er die folgende Täterbeschreibung zu Protokoll:

- männlich - circa 70 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - hatte eine Halbglatze mit grauen Haaren an der Seite - trug eine schwarze Cap, eine kurze schwarze Hose, ein hellgraues Tanktop sowie einen schwarzen Rucksack

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet oder den Mann gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell