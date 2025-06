Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer abgebrannt: Polizei ermittelt - 2506096

Erkrath (ots)

In Erkrath-Hochdahl ist in der Nacht auf Sonntag (22. Juni 2025) ein Müllcontainer abgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:55 Uhr wurde die Polizei über die Leitstelle der Feuerwehr über einen brennenden Müllcontainer an der Straße "Am Schimmelskämpchen" in Hochdahl informiert. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die Kräfte der Feuerwehr bereits mit den Löschvorgaben zugange. Leider konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, dass der Container vollständig abbrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag im Bereich des Brandortes verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell