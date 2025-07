LPI-SHL: Unter Drogen und ohne Führerschein Auto gefahren

Bad Salzungen (ots) - Am 26.07. kam es gegen 09:30 Uhr in der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr die Fahrerin eines Ford die Kaltenborner Straße aus Richtung Schwimmbad kommend. Die Fahrerin eines Skodas befuhr den Drei-Eichen-Weg und wollte nach links in die Kaltenborner Straße abbiegen. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt der Ford-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. An ...

