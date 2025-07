Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gumpelstadt (ots)

Am 26.07. kam es gegen 18:10 Uhr auf der Auffahrt der B19 bei Gumpelstadt zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Vespa-Motorrollers befuhr die Hauptstraße der Ortslage Gumpelstadt und möchte auf die B19 in Richtung Barchfeld nach links abbiegen. Aufgrund dessen fuhr sie auf die Linksabbiegerspur. Der Fahrer eines VW Golf befuhr währenddessen die B19 und beabsichtigte nach links in die Ortslage Witzelroda abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah er dabei durch die tiefstehende Sonne die Fahrerin der Vespa und es kam in der Folge zur Kollision. Hierbei kam die Zweiradfahrerin zu Fall und wurde schwer verletzt. Sie wurde anschließend in das Klinikum Bad Salzungen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

