Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegenverkehr übersehen und Unfall gebaut

Geisa (ots)

Am 25.07. kam es gegen 17:00 Uhr in der Borscher Straße in Geisa zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Audis befuhr die Borscher Straße in Richtung Buttlar und möchte dabei nach links auf den Netto Parkplatz abbiegen. Ihr entgegen kommt der Fahrer eines Opels. Da die Fahrerin des Audis auf einige neben sich befindliche Radfahrer achtet, übersieht sie beim Abbiegevorgang den Opel. Durch den folgenden Zusammenstoß wird der Opel in Richtung der Radfahrer gelenkt. Der Fahrer schafft es noch auszuweichen, kollidiert jedoch in der Folge mit einer Straßenlaterne. Bei dem Unfall entsteht kein Personenschaden, jedoch Sachschaden in nicht geringer Höhe.

