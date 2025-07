Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut

Bad Salzungen (ots)

Am 25.07. kam es gegen 09:15 Uhr in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines KIA's wollte von der Ausfahrt der dortigen Hausnummer 22 nach links auf die Otto-Grotewohl-Straße abbiegen. Dabei übersah sie den dort befindlichen Fahrer eines Audi's und missachtete somit die Vorfahrtsregelung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden in nicht geringer Höhe entstand. Die Vorfahrt ist an der Unfallstelle durch das Verkehrszeichen 205 geregelt.

