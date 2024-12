POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Erstmeldung

Cochem (ots) - Am 06.12.2024 gegen 16:20 Uhr kam es im Bereich der Baustelle des Gymnasiums Cochem zu einem Wasserrohrbruch. Dabei liefen größere Wassermenden den Berg in Richtung Innenstadt herunter. Mitarbeiter vom Kreiswasserwerk, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Möglicherweise ist die Hauptversorgungsleitung des Trinkwassers beschädigt. Die Arbeiten dauern an. Rückfragen bitte an: Polizei Cochem PHK Michael Nowak Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

