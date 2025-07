LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B19 zwischen Wasungen und Walldorf

Schmalkalden (ots) - Am Freitag Vormittag befuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Pkw in Schmalkalden die Straße Hoffnung in Richtung Judengasse. Aus bisher ungeklärten Umständen kollidierte dort der Pkw-Fahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten Bagger. Durch die Kollision verletzte sich der Pkw-Fahrer, so dass er ins Klinikum Schmalkalden verbracht werden musste. Der Pkw war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit, ...

