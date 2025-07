Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Schmalkalden

Schmalkalden (ots)

Am Freitag Abend gegen 18:45 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer in Schmalkalden die Bahnhofstraße in Richtung Recklinghäuser Straße. Als er nach links in die Sandgasse abbiegen möchte übersieht er einen ihm entgegenkommenden Motorradfahrer, es kommt zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß erhebliche Verletzungen und musste ins Klinikum Schmalkalden verbracht werden, der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und begab sich ebenfalls in ärztliche Behandlung. An beiden Kfz entstand erheblicher Sachschaden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell