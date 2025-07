Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter nach Einbruch gefasst

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, den 24.07.2025 auf Freitag, den 25.07.2025 wurde erneut in den Getränkemarkt in der Römhilder Straße in Hildburghausen eingebrochen. Ein bis dato unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Verkaufsraum und entwendete dort Genussmittel in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Ermittlungen der Polizei führten zügig zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Durch polizeiliche Maßnahmen konnte das Diebesgut bei dem Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

