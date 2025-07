LPI-SHL: Einbruch in Kellerabteil

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag gewaltsam eine Garage in der Straße "Am Backsteinfeld" in Hildburghausen zu öffnen. Sie entwendeten das Vorhängeschloss - ins Innere gelangten die Unbekannten nicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 150 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

