LPI-GTH: Ohne Führerschein, Drogentest positiv

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 20-jähriger Fahrer eines VW befuhr am gestrigen Nachmittag die B88 von Frankenhain in Richtung Gräfenroda als er im Bereich "Zum Wolfstal" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und geradeaus fuhr anstatt die dort befindliche Kurve zu passieren. Dabei touchierte der 20-Jährige den Fiat eines 40-Jährigen, welcher in entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat nach rechts von der Fahrbahn gedrückt und stieß vor ...

