Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Heute Morgen, gegen 07.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße. Ein 11-Jähriger befuhr mit seinem Roller den Fußweg von der Wartburgallee in Richtung Bahnhof, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in eine Grundstückseinfahrt einfahren wollte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, der Junge kam zu Fall und verletzte sich. Offenbar war der 11-Jährige dadurch so erschrocken, dass er unmittelbar nach dem Sturz aufstand und mit seinem Roller davonfuhr. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrzeugführer sowie Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0325868/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

