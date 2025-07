Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garageneinbruch mit 800 Euro Schaden

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in eine Garage in der Käthe-Kollwitz-Straße in Sömmerda ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Garagentor und zerstörten anschließend die Heckscheibe eines darin abgestellten Opel. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Garage wurde durchwühlt und die Täter flüchteten schließlich unerkannt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell