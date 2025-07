Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden durch Brand in einer Lagerhalle

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Sonntagabend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Brand in einer Lagerhalle. Gegen 22:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache gelagertes Stroh in einer Halle Udestedt in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf eine benachbarte Lagerhalle über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Neben den beiden Lagerhallen wurde auch eine dort installierte Solaranlage beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 175.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell