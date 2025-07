Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkastenanlage durch Böller beschädigt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag verursachten bislang unbekannte Täter in Erfurt erheblichen Sachschaden durch ein Sprengmittel. In der Körnerstraße näherten sie sich gegen 00:30 Uhr einem Mehrfamilienhaus und brachten einen bislang unbekannten pyrotechnischen Gegenstand in einem Briefkasten zur Detonation. Durch die Explosion wurden die Briefkastenanlage, die Hauseingangstür, die Klingelanlage sowie Teile der Wandverkleidung im Eingangsbereich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde informiert und hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. (SE)

