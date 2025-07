LPI-EF: Betrugsfall

Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Donnerstag entwendete ein Unbekannter in Sömmerda die Kennzeichen eines Opel. Das Fahrzeug war in der Straße der Einheit abgestellt gewesen. Der Täter näherte sich dem Auto, entfernte die Kennzeichen ohne weitere Schäden zu verursachen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl am Donnerstagvormittag und informierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen. (SE) Rückfragen ...

